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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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25 января 2018
12:24  25 января 2018 20

Колбаса из уральских магазинов провалила тест на качество

Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., колбаса
Колбаса не соответствует ГОСТу по ряду показателейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росконтроль проверил колбасу в магазинах страны и выявил грубые нарушения. Вся продукция, прошедшая экспертизу, оказалась некачественной. Исследованиям подверглись самые популярные у россиян виды колбасных изделий — колбасы «Московскую», «Сервелат» и «Брауншвейгскую».

Всего было исследовано семнадцать образцов десяти брендов: «Малаховский», «Велком», «Дымов», «Ближние горки», «Ремит», «Черкизово», «Мясницкий ряд», «Останкино», «Рублевский» и «Клинский». В основном продукция представленных брендов продается на территории Москвы и Подмосковья. Однако колбасы от «Клинского», например, согласно информации на официальном сайте производителя, можно найти в Перми и Екатеринбурге, а «Черкизово» — на прилавках магазинов практически по всему УрФО (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, ХМАО и Пермский край).

Все мясокомбинаты утверждают, что продукция сделана в соответствии с ГОСТом, однако экспертиза показала, что вся она не соответствует стандарту по ряду показателей из-за нарушений. По информации Life.ru, производители используют в составе фосфаты, крахмал, пшеничную клетчатку, животный белок, о чем не уведомляют покупателя на этикетке. В одном образце эксперты даже установили явные признаки порчи продукта. Наиболее распространенной проблемой Росконтроль назвал фальсификацию состава: мясо заменяют хрящами, шкурками, мясом птицы, коллагеновыми и соевыми белками и т. д.

Ранее британские ученые рассказали, что употребление колбас и сосисок может быть опасным для здоровья и жизни человека. Как пишут argumenti.ru, полуфабрикаты способны привести к развитию злокачественных опухолей. Так, употребление пары сосисок или трех ломтиков бекона в неделю на 15% увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы и злокачественных новообразований в толстом кишечнике, сообщает «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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