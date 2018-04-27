Челябинские сторонники Навального забаррикадировались в офисе от полиции и прокуратуры

Штаб блогера Алексея Навального, 27 апреля, в пятницу, закрылся в офисе, чтобы не брать бумаги от полиции и прокуратуры. Им собирались вручить повестки. Сторонники Навального должны явиться в прокуратуру и получить уведомления о недопустимости нарушения закона. Штабу отказали в проведении акции в центре Челябинска 5 мая и теперь обязаны предупредить, что запланированные мероприятия незаконны.
«Когда пришли мы и представитель прокуратуры, Борис Золотаревский заперся со своими соратниками и отказался открывать дверь», — сообщили в полиции. Дверь стеклянная, так что по ту сторону видели, кто к ним стучится, но не открывали в течение получаса. Однако, заметив корреспондента «URA.RU», Золотаревский тут же распахнул дверь. «Надо отдать должное Алексею Табалову, — отметили в полиции. — Когда он руководил штабом, то таких шоу не устраивали». Табалов уже написал на своей странице в Facebook, что слагает с себя полномочия: «Да, я действительно ухожу с должности координатора штаба, поскольку чувствую себя как „разряженный аккумулятор“». Свои полномочия он передал Золотаревскому.
Акции сторонники Навального собираются проводить 5 мая в крупных городах России. В Челябинске штабу отказали, но последователи блогера призывают всех выйти на улицу.