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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:07  28 апреля 2018 0

На Урале возбуждено дело после массового отравления школьников

Отравление в МОУ СОШ 184: столовая. Екатеринбург
Инцидент произошел в туринской средней школе №1Фото: Сергей Дианов © URA.RU

В Туринске Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в школе № 1. Расследование дела началось после прокурорской проверки в образовательном учреждении. Выяснилось, что еда в столовой не соответствовала нормам безопасности, а у одного из кухонных работников нашли золотистый стафилококк.

Сотрудники прокуратуры Туринского района провели проверку в связи с тем, что к медикам обратились 33 подростка «Средней общеобразовательной школы № 1». После обращения 12 из них госпитализировали. У детей диагностировали острый гастроэнтерит неустановленной этиологии. Инцидент случился в декабре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Лабораторные испытания, которые провели работники Ирбитского отдела Роспотребнадзора, показали, что манная каша была некачественной, а кипяченая вода не отвечала показателю — общее микробное число. Работники городского «Комбината школьного питания» нарушали инструкции по приготовлению дезинфицирующего средства. Более того, у одного из кухонных работников выявили золотистый стафилококк.

В связи с этим районная прокуратура направила материалы в следственные органы, которые дадут оценку действиям работников МУП «Комбинат школьного питания». По материалам надзорного ведомства следователи инициировали уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Расследование находится на контроле прокуратуры района.

Иван Шестак
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