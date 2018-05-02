Любовь Успенская призналась, как в 16 лет сделала аборт от взрослого любовника

13:19 02 мая 2018 0

Через 15 лет артистка все-таки смогла родить ребенка Фото: instagram-аккаунт Любови Успенской

Певица Любовь Успенская в эфире федерального телеканала раскрыла главную тайну своей юности. Будучи 16-летней школьницей она забеременела от взрослого любовника, который вынудил ее сделать аборт.

Признание прозвучало во время программы «Секрет на миллион». Смысл шоу заключается в том, что знаменитые гости телеведущей Леры Кудрявцевой рассказывают свои тайны ради возможности выиграть в 1,5 млн рублей. Весь приз направляется на благотворительность. Большинство героев студии, достигая последнего, самого серьезного секрета, уходят из шоу. Певица стала одной из немногих, кто решился пойти до конца.

«Нам точно известно, что в несовершеннолетнем возрасте ты лишила жизни человека. У нас есть свидетель. Раскрой секрет — как, когда и почему ты это сделала», — обратилась к ней Лера Кудрявцева. После паузы в несколько секунд, Успенская начала рассказывать о подростковой влюбленности в 30-летнего музыканта. «Он говорил: я — мужчина, мне будет мало просто с тобой встречаться. Мне необходимо, чтобы мы были близки. То есть он хотел со мной спать», — рассказала артистка. По ее словам, первая же связь привела к незапланированной беременности.

Возлюбленный, узнав об этом, вынудил Успенскую избавиться от ребенка: «Я понимала, что должна сделать аборт и убить неродившегося ребенка. Это было уже на 3 месяце». Певица рассказала, что официально в советские годы это было невозможно, поэтому пришлось обратиться к подпольному врачу, передает «5 канал». В итоге оказалось, что у Успенской должна была родиться двойня. После аборта певица долгое время не могла забеременеть, а долгожданное появление дочери в четвёртом браке стало для нее «большим подарком судьбы».