{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 мая 2018
19:24  09 мая 2018 0

Сборная России побила рекорд команды СССР на чемпионате мира по хоккею

В следующем матче сборная может обновить еще один рекордФОТО: пресс-служба Федерации Хоккея России

Сборная России по хоккею побила советский рекорд по количеству минут без пропущенных шайб со старта чемпионата мира. Высокий показатель сборной СССР никто не мог преодолеть в течение 35 лет.

Достичь рекордной отметки национальная команда смогла, обыграв на старте турнира сборные Франции, Австрии и Белоруссии с общим счетом 20:0. Ворота в этих матчах защищали Василий Кошечкин и Игорь Шестеркин. После встречи с белорусскими хоккеистами пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что национальная сборная обновила собственный рекорд. Впервые в новейшей истории страны хоккейная команда сохранила ворота в неприкосновенности на старте чемпионата мира в течение трех матчей (180 минут). До этого рекорд по этому показателю составлял 139 минут и 47 секунд, передает «Пятый канал». Его установила команда СССР в 1983 году. Тогда ворота сборной защищали голкиперы Владислав Третьяк и Владимир Мышкин.

Кроме того, капитан национальной сборной, нападающий Павел Дацюк стал автором самого возрастного дубля для российских игроков на чемпионатах мира. На тот момент, когда воспитанник екатеринбургской школы забросил вторую шайбу в ворота белорусов ему «исполнилось» 39 лет, девять месяцев и 17 дней. Ранее рекордом владел нападающий Сергей Мозякин, который забросил две шайбы в матче за национальную сборную в возрасте 35 лет, одного месяца и 22 дней.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров