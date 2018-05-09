Сборная России побила рекорд команды СССР на чемпионате мира по хоккею

19:24 09 мая 2018 0

В следующем матче сборная может обновить еще один рекорд ФОТО: пресс-служба Федерации Хоккея России

Сборная России по хоккею побила советский рекорд по количеству минут без пропущенных шайб со старта чемпионата мира. Высокий показатель сборной СССР никто не мог преодолеть в течение 35 лет.

Достичь рекордной отметки национальная команда смогла, обыграв на старте турнира сборные Франции, Австрии и Белоруссии с общим счетом 20:0. Ворота в этих матчах защищали Василий Кошечкин и Игорь Шестеркин. После встречи с белорусскими хоккеистами пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что национальная сборная обновила собственный рекорд. Впервые в новейшей истории страны хоккейная команда сохранила ворота в неприкосновенности на старте чемпионата мира в течение трех матчей (180 минут). До этого рекорд по этому показателю составлял 139 минут и 47 секунд, передает «Пятый канал». Его установила команда СССР в 1983 году. Тогда ворота сборной защищали голкиперы Владислав Третьяк и Владимир Мышкин.

Кроме того, капитан национальной сборной, нападающий Павел Дацюк стал автором самого возрастного дубля для российских игроков на чемпионатах мира. На тот момент, когда воспитанник екатеринбургской школы забросил вторую шайбу в ворота белорусов ему «исполнилось» 39 лет, девять месяцев и 17 дней. Ранее рекордом владел нападающий Сергей Мозякин, который забросил две шайбы в матче за национальную сборную в возрасте 35 лет, одного месяца и 22 дней.