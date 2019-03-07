Болельщик-мексиканец, обручившийся с девушкой из Екатеринбурга, готов жениться на другой россиянке

Мигель Минору предположил, что возможно когда-нибудь женится на другой россиянке Мигель Минору, Instagram

Болельщик из Мексики Мигель Минору, который во время чемпионата мира по футболу в 2018 году обручился с жительницей Екатеринбурга Кристиной Шестаковой, назвал их отношения историей любви с несчастливым концом. По словам молодого человека, в будущем его новой избранницей снова может стать россиянка.

Минору объяснил, что после мундиаля екатеринбурженка так и не прилетела в Мексику для подготовки к свадьбе, поэтому он сам навестил ее в Екатеринбурге, но отношения не сложились. «История любви не всегда должна быть со счастливым концом. Может быть, когда-нибудь я женюсь на другой русской женщине», — приводит слова мексиканца РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» сообщало, что «первая свадьба чемпионата» должна была произойти между 28-летним мексиканским болельщиком Мигелем Минору и 23-летней россиянкой Кристиной Шестаковой. Их знакомство произошло на улицах Екатеринбурга. Иностранец заблудился, а Кристина подсказала, как найти дорогу. После этого у мексиканца и россиянки завязались отношения. Однако тогда пара рассталась из-за измены Минору с жительницей Москвы Анной. Мексиканец пытался вернуть Кристину, и они начали вновь общаться, но уже как друзья.