Посол России в США назвал условие применения Москвой ядерного оружия

Россия не станет первой наносить ядерный удар Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия не станет использовать ядерное оружие при региональных конфликтах. Его применение возможно только в случае угрозы существования страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов на конференции Фонде Карнеги в Вашингтоне.

«Мы не будем использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт, — приводит ТАСС слова российского дипломата. — В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны».

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не являются соперником России. Москва рассматривает Вашингтон исключительно как партнера. Сообщения о том, что РФ может первой нанести ядерный удар Антонов назвал выдумкой и сфабрикованными новостями.