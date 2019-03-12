11 марта 2019

Посол России в США назвал условие применения Москвой ядерного оружия

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 05:00
Размер текста
-
17
+
Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
Россия не станет первой наносить ядерный ударФото: depositphotos.com © URA.RU

Россия не станет использовать ядерное оружие при региональных конфликтах. Его применение возможно только в случае угрозы существования страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов на конференции Фонде Карнеги в Вашингтоне.

«Мы не будем использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт, — приводит ТАСС слова российского дипломата. — В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны».

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не являются соперником России. Москва рассматривает Вашингтон исключительно как партнера. Сообщения о том, что РФ может первой нанести ядерный удар Антонов назвал выдумкой и сфабрикованными новостями.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...