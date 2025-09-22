Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Аэропорт Сочи совместно с авиаперевозчиками стабилизирует расписание после введения временных ограничений на использование воздушного пространства», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. По состоянию на 15:00 по московскому времени с начала суток из аэропорта Сочи успешно вылетели 97 рейсов, а 92 рейса совершили посадку.
Согласно суточному плану, до конца дня в аэропорту ожидается прибытие еще 82 и отправка 63 рейсов. Расписание постепенно возвращается к обычному ритму, а все службы работают в усиленном режиме для минимизации возможных задержек.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи отправления 20 рейсов задержаны более чем на два часа. В течение одного-двух дней авиакомпании планируют стабилизировать график. Задержки возникли в связи с временными ограничениями на взлет и посадку, введенными в ночные часы для обеспечения безопасности полетов.
