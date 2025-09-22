Аэропорт Сочи стабилизирует расписание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из аэропорта Сочи успешно вылетели 97 рейсов, а 92 рейса совершили посадку
Из аэропорта Сочи успешно вылетели 97 рейсов, а 92 рейса совершили посадку Фото:

Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт Сочи совместно с авиаперевозчиками стабилизирует расписание после введения временных ограничений на использование воздушного пространства», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. По состоянию на 15:00 по московскому времени с начала суток из аэропорта Сочи успешно вылетели 97 рейсов, а 92 рейса совершили посадку.

Согласно суточному плану, до конца дня в аэропорту ожидается прибытие еще 82 и отправка 63 рейсов. Расписание постепенно возвращается к обычному ритму, а все службы работают в усиленном режиме для минимизации возможных задержек.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи отправления 20 рейсов задержаны более чем на два часа. В течение одного-двух дней авиакомпании планируют стабилизировать график. Задержки возникли в связи с временными ограничениями на взлет и посадку, введенными в ночные часы для обеспечения безопасности полетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Аэропорт Сочи совместно с авиаперевозчиками стабилизирует расписание после введения временных ограничений на использование воздушного пространства», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. По состоянию на 15:00 по московскому времени с начала суток из аэропорта Сочи успешно вылетели 97 рейсов, а 92 рейса совершили посадку. Согласно суточному плану, до конца дня в аэропорту ожидается прибытие еще 82 и отправка 63 рейсов. Расписание постепенно возвращается к обычному ритму, а все службы работают в усиленном режиме для минимизации возможных задержек. Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи отправления 20 рейсов задержаны более чем на два часа. В течение одного-двух дней авиакомпании планируют стабилизировать график. Задержки возникли в связи с временными ограничениями на взлет и посадку, введенными в ночные часы для обеспечения безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...