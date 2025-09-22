На Кубани вспыхнул пассажирский поезд

В Краснодарском крае вспыхнул пригородный поезд №6702 на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги. Эвакуированы 56 человек, о пострадавших не сообщается. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
«В Каневском районе Краснодарского края произошло возгорание в электропоезде „Краснодар — Староминская“, — передает транспортная прокуратура. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. По данным ведомства, для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд. В настоящее время возгорание ликвидировано.
В середине сентября также сообщалось, что в Орловской области на железной дороге обнаружили несколько взрывных устройств. Тогда в результате подрыва погибли два сотрудника Росгвардии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.