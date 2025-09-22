На Кубани вспыхнул пассажирский поезд

В Краснодарском крае загорелись два вагона пригородного поезда №6702
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Кубани загорелись два выгона пассажирского поезда, о пострадавших не сообщается
На Кубани загорелись два выгона пассажирского поезда, о пострадавших не сообщается Фото:

В Краснодарском крае вспыхнул пригородный поезд №6702 на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги. Эвакуированы 56 человек, о пострадавших не сообщается. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. 

«В Каневском районе Краснодарского края произошло возгорание в электропоезде „Краснодар — Староминская“, — передает транспортная прокуратура. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. По данным ведомства, для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд. В настоящее время возгорание ликвидировано.

В середине сентября также сообщалось, что в Орловской области на железной дороге обнаружили несколько взрывных устройств. Тогда в результате подрыва погибли два сотрудника Росгвардии. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснодарском крае вспыхнул пригородный поезд №6702 на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги. Эвакуированы 56 человек, о пострадавших не сообщается. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.  «В Каневском районе Краснодарского края произошло возгорание в электропоезде „Краснодар — Староминская“, — передает транспортная прокуратура. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. По данным ведомства, для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд. В настоящее время возгорание ликвидировано. В середине сентября также сообщалось, что в Орловской области на железной дороге обнаружили несколько взрывных устройств. Тогда в результате подрыва погибли два сотрудника Росгвардии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...