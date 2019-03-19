Президент Казахстана и губернатор Челябинской области ушли в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главное за день:

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Перед этим он говорил с Владимиром Путиным. Читайте, что значит отставка главы Казахстана Назарбаева для России, и что творится в самой дружественной к РФ стране.

Челябинский губернатор Борис Дубровский ушел с поста. Ранее его обвинили в картельном сговоре. Но еще до решения об уходе в области началась борьба за власть. Уже назначен врио губернатора области.

«URA.RU» публикует мемуары главаря «банды хакеров», похитившей у россиян 1,7 млрд рублей с помощью компьютерного вируса Lurk. Читайте о связях хакеров с обвиненными в госизмене сотрудниками ФСБ и специалистами «Лаборатории Касперского».

В мэрии Екатеринбурга не знают, куда потратили полмиллиарда, выделенные на «патриотизм» молодежи. За детей во всех кружках платят родители. Деньги из бюджета поступили, а ребята патриотичнее не стали.

В Кургане инженер оборонного завода, входящего в Ростех, получает менее 15 тысяч рублей. А сотрудник местной пивнушки — в два раза выше.

На Урале девушка впала в кому и умерла после родов. Из-за того, что врач «вывернула ей наизнанку все женские органы».