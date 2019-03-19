Перед уходом в отставку Назарбаев говорил с Путиным

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 19:36
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Назарбаев, назарбаев
Содержание разговора двух президентов не разглашаетсяФото: официальный сайт президента России

Перед уходом с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Днем был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», — передает ТАСС слова Пескова. В то же время пресс-секретарь президента России подчеркнул, что пока его отставку Кремль комментировать не будет.

Назарбаев решил покинуть свой пост 19 марта, напоминает «Национальная служба новостей». О сложении президентских полномочий он сообщил в ходе обращения к нации в прямом эфире. Однако Нурсултан Назарбаев все же останется главой казахстанского Совета безопасности и оставит за собой должность лидера партии «Нур Отан».Официально Назарбаев уйдет в отставку 20 марта, уточняет ИА FlashSiberia. До выборов нового президента его обязанности временно будет исполнять председатель сената Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана руководил страной с 1990 года. В 2010 году ему присвоили звание «Лидер Нации». Через пять лет на досрочных выборах Назарбаева переизбрали на пятый срок, где за его кандидатуру проголосовали почти 98% избирателей.

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