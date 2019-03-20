Садальский высмеял идею о переводе часов и вспомнил «несчастных коров» Медведева

Актер и заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский высмеял идею депутата Госдумы от Челябинской области («Единая Россия») Андрея Барышева, предложившего вернуть перевод часов на «зимнее» и «летнее время». И припомнил «несчастных коров» Дмитрия Медведева.
Сатирический пост Садальский разместил на своей странице в Instagram. «В Госдуму внесен законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Началось в колхозе утро», — иронизировал артист. Он высмеял идею, вспомнив позицию Медведева, который отменил переход на «летнее» и «зимнее» время будучи президентом.
«Одной из причин отказа от перевода стрелок, названной Медведевым, стал стресс животных», — напомнил Садальский. «Я уж не говорю о несчастных коровах, которые не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время», — привел Садальский слова экс-президента. Артист также добавил в публикацию фото, на котором Медведев гладит корову. Депутатам актер предложил вообще отменить время, чтобы они могли ходить на работу, когда им вздумается.
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. ??Началось в колхозе утро. В Госдуму сегодня внесен законопроект о возвращении сезонного перевода времени Димон будучи президентом подписал указ -отказ от перехода летнего времени Одной из причин отказа от перевода стрелок, названной Медведевым, стал стресс животных проживающих на территории РФ Вот его подлинные слова сказанные в 2010- "Ну, я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время." ---------- ????Туда-сюда-обратно - тебе и мне приятно ....А я предлагаю депутатам- время совсем отменить и пущай каждый ходит на работу когда захочет #садальский #единаяроссия #партияжуликовиворов #депутаты #гд #корова #переводвремени #димон #дурак
Вернуть переход на сезонное время, напомним, челябинский депутат Госдумы Барышев предложил в обход «Единой России». В партии жестко отреагировали на его «излишнюю самостоятельность». А эксперты-сомнологи, занимающиеся изучением сна, объяснили, чем опасен переход к «летнему» и «зимнему» времени, уточняет «Национальная служба новостей».