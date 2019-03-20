Садальский высмеял идею о переводе часов и вспомнил «несчастных коров» Медведева

Актер вспомнил «несчастных коров» Медведева Фото: Личная страница Станислава Садальского в Instagram

Актер и заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский высмеял идею депутата Госдумы от Челябинской области («Единая Россия») Андрея Барышева, предложившего вернуть перевод часов на «зимнее» и «летнее время». И припомнил «несчастных коров» Дмитрия Медведева.

Сатирический пост Садальский разместил на своей странице в Instagram. «В Госдуму внесен законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Началось в колхозе утро», — иронизировал артист. Он высмеял идею, вспомнив позицию Медведева, который отменил переход на «летнее» и «зимнее» время будучи президентом.

«Одной из причин отказа от перевода стрелок, названной Медведевым, стал стресс животных», — напомнил Садальский. «Я уж не говорю о несчастных коровах, которые не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время», — привел Садальский слова экс-президента. Артист также добавил в публикацию фото, на котором Медведев гладит корову. Депутатам актер предложил вообще отменить время, чтобы они могли ходить на работу, когда им вздумается.

Вернуть переход на сезонное время, напомним, челябинский депутат Госдумы Барышев предложил в обход «Единой России». В партии жестко отреагировали на его «излишнюю самостоятельность». А эксперты-сомнологи, занимающиеся изучением сна, объяснили, чем опасен переход к «летнему» и «зимнему» времени, уточняет «Национальная служба новостей».