ФСБ проинструктировала ректоров уральских вузов, как защитить студентов от вербовки террористами

Расширенное заседание совета ректоров Свердловской области прошло в Екатеринбурге. В мероприятии приняли участие представители органов власти и УФСБ по Свердловской области. Чекисты предостерегли руководителей высших учебных заведений.
«Представители УФСБ рассказали о тактике и методах, используемых зарубежными террористическими организациями при вербовке своих сторонников среди молодежи», — сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики Свердловской области.
Выступавший от ФСБ обратил особое внимание на психологическую мотивацию, которую используют террористы, толкая молодых людей на нарушение закона.
Ранее «URA.RU» сообщало о мигранте, который трудился в Перми разнорабочим и одновременно подыскивал новых боевиков для участия в сирийской войне на стороне террористических организаций.