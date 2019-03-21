20 марта 2019

ФСБ проинструктировала ректоров уральских вузов, как защитить студентов от вербовки террористами

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 14:27
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Среди завербованных террористами боевиков в Сирии немало уральцевФото: depositphotos.com © URA.RU

Расширенное заседание совета ректоров Свердловской области прошло в Екатеринбурге. В мероприятии приняли участие представители органов власти и УФСБ по Свердловской области. Чекисты предостерегли руководителей высших учебных заведений.

«Представители УФСБ рассказали о тактике и методах, используемых зарубежными террористическими организациями при вербовке своих сторонников среди молодежи», — сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выступавший от ФСБ обратил особое внимание на психологическую мотивацию, которую используют террористы, толкая молодых людей на нарушение закона.

Ранее «URA.RU» сообщало о мигранте, который трудился в Перми разнорабочим и одновременно подыскивал новых боевиков для участия в сирийской войне на стороне террористических организаций.

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