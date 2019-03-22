Восьмилетний мальчик провалился в грязевую жижу, из которой не смог самостоятельно выбраться. Инцидент произошел в Выборге Ленинградской области во дворе жилого дома. Сообщение об этом было опубликовано в группе «Интересный Выборг» во «ВКонтакте».
«Пришлось вызывать спасателей», — сообщается в группе. В комментариях к посту местные жители отметили, что «болото» осталось после устранения аварии работниками «Леноблводоканала».
Подобный случай ранее произошел в Чувашии. Тогда школьник провалился в грязевую яму на детской площадке. Почти 20 минут мальчик не мог освободиться, пока ему на помощь не пришли взрослые.