Познер объяснил, почему к женщинам в России относятся как ко второму сорту

Журналист Владимир Познер считает, что в России женщин дискриминируют и считают «вторым сортом». Но виноваты в этом они сами и религия.
«Женщины поощряют отношение к себе как ко второму сорту, слабому полу, делают мужчин более значимыми», — цитируют Познера argumenti.ru. По мнению журналиста, россиянкам, к примеру, не стоит позволять уступать себе места в транспорте.
Познер отметил, что отношение к женщинам как ко «второму сорту», также проистекает из христианской религии, согласно которой причиной изгнания из Рая стали действия первой женщины Евы. Несмотря на это современные девушки-подростки, в которых воспитывают другие взгляды, смогут изменить ситуацию, считает Познер.