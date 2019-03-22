Познер объяснил, почему к женщинам в России относятся как ко второму сорту

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 18:06
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Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, познер владимир
Познер считает, что в отношении к себе как ко второму сорту женщины виноваты самиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист Владимир Познер считает, что в России женщин дискриминируют и считают «вторым сортом». Но виноваты в этом они сами и религия.

«Женщины поощряют отношение к себе как ко второму сорту, слабому полу, делают мужчин более значимыми», — цитируют Познера argumenti.ru. По мнению журналиста, россиянкам, к примеру, не стоит позволять уступать себе места в транспорте.

Познер отметил, что отношение к женщинам как ко «второму сорту», также проистекает из христианской религии, согласно которой причиной изгнания из Рая стали действия первой женщины Евы. Несмотря на это современные девушки-подростки, в которых воспитывают другие взгляды, смогут изменить ситуацию, считает Познер.

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