В декабре прошлого года зарплата ямальцев составила больше 100 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Среднемесячная зарплата ямальцев в январе, по сравнению с декабрем прошлого года, уменьшилась. В документе, опубликованном Тюменьстатом, говорится, что средняя начисленная зарплата в январе этого года составила 91 442 рубля. В декабре прошлого — 113 624 рубля, что почти на 20% больше январских показателей.

«Январь не показательный месяц. В январе, как правило, премий мало, а в декабре у многих приходят годовые бонусы, „тринадцатая“ зарплата», — пояснила «URA.RU» начальник отдела статистики труда, науки, образования и культуры Тюменьстата Валентина Скрипникова.

В правительстве округа также рассказали, что разница связана с тем, что в конце года сотрудники традиционно получают компенсации и премии. «В январе на уровень зарплаты влияют длинные выходные. При этом средний уровень заработной платы по году увеличивается: в январе 2019 года рост составил 5% по сравнению с январем 2018 года», — уточнили в пресс-службе правительства Ямала.

В докладе также сообщается, что больше всех получают работники в сфере добычи сырой нефти и природного газа (158 тысяч 728 рублей). Самая маленькая зарплата у сотрудников в организациях по производству резиновых и пластмассовых изделий (18 тысяч 104 рубля).

Ранее «URA.RU» сообщало, что в январе—ноябре 2018 года на Ямале средняя зарплата составила 95 тысяч 341 рубль. Средняя зарплата в России находилась на отметке в 42 тысячи рублей.