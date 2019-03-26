Бездомные собаки терроризируют жителей Ревды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Ревда Свердловской области жертвой бродячей собаки стали дети. Местная жительница Екатерина Балеевских рассказала о нападении животного на ее сына.

«Это крупная собака, помесь овчарки с дворнягой, черно-рыжая, с ошейником. Искусала руки и ноги сына. На ноге наложены швы. Это пятый случай за сегодняшний день. Огромная благодарность мужчине, который проезжал мимо на машине и отпугнул ее. Дай Бог Вам здоровья! Так же спасибо Агадуллину Виктору, проводил ребенка до подъезда и предотвратил повторное нападение собаки!», — написала Екатерина на своей странице в Сети.

Нападение на ребенка произошло во дворе дома на улице Российской, 35. В комментариях к новости люди пишут, что похожая собака нападала на детей в этот же день во дворе дома на улице Чехова, 43.

В Ревде всегда была сложная ситуация с бездомными собаками, которые терроризируют людей. «URA.RU» неоднократно сообщало о нападении диких собак как на взрослых, так и детей. Проблема в том, что бороться с бездомными собаками местная администрация доверила зоозащитникам.

«У нас заключен контракт с зоозащитниками. Они отлавливают бездомных собак, стерилизуют и выпускают обратно. Мы понимаем, что горожанам это не нравится, стерилизованные собаки так же опасны для окружающих, как и до операции, но таковы сейчас законы — диких собак умерщвлять нельзя», — сообщил «URA.RU» Илья Валюгин, начальник управления по организационной работе и информационной политике администрации Ревды.