Студия Артемия Лебедева провела ребрендинг скандального тюменского застройщика

Дизайнерская Студия Артемия Лебедева провела ребрендинг и создала логотип для тюменской компании «Страна-Девелопмент» (ранее — «Снегири»). Обновленный дизайн и название фирмы был представлен на официальном сайте разработчиков.
По информации студии, переименование компании из «Снегири» в «Страна-Девелопмент» подчеркивает масштабность бренда и передает сразу несколько важных смыслов. «С момента создания компания прошла большой путь: она вышла за пределы Тюмени — в Москву, в регионы, во всю страну!» — отмечается в обосновании названия.
Большое внимание дизайнеры уделили объяснению визуализации названия: «Страна» выполнена в фиолетовом цвете и крупным шрифтом, «Девелопмент» — в строгом черном стиле. «Благодаря различным версиям логотип отлично смотрится на любых носителях. Вертикальный вариант используется в декоративных целях — например, на сувенирной продукции», — подчеркнули создатели.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» в «Страна-Девелопмент» сообщили, что задача по созданию нового бренда появилась в начале 2018 года. «Связано это было с тем, что прежнее название — „Снегири‚не охраноспособно: есть компания-застройщик с таким же названием в Москве. Соответственно, в связи с амбициями нашей компании, было решено придумать новое название, бренд, который мы бы смогли зарегистрировать. Обратились во втором квартале 2018 года в Студию Артемия Лебедева. Разрабатывались нейминг и логотип примерно полгода. Результаты работы специалистов Студии Артемия Лебедева нам нравятся. Они соответствуют нашим амбициям‘, — отметили в компании. На уточняющий вопрос о цене работы дизайнеров представители застройщика ответили коротко: ‚На сумму, которую мы заплатили за работы, нельзя купить ни одной квартиры‘.
Ранее «URA.Ru» сообщало, что в нескольких десятках квартир жилого комплекса «Звездный городок» (застройщик — «Страна Девелопмент», ранее «Снегири») произошел потоп. Сюжет об инциденте снимали журналисты телеканала «РЕН ТВ». По версии журналистов, представители застройщика якобы предлагали «компенсации» телевизионщикам для того, чтобы сюжет не выходил в эфир.