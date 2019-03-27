В Зауралье могут наказать мужчину, обматерившего главу сельсовета

Жителю села Песьяное Куртамышского района Курганской области предъявили обвинение в публичном оскорблении представителей власти. Ему вменяют нецензурную брань в отношении главы сельсовета и полицейского, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.
«Днем 5 марта мужчина, находясь в нетрезвом состоянии на площади возле здания администрации Песьяновского сельского совета, публично в присутствии местных жителей оскорбил главу сельского совета, выразившись в его адрес нецензурной бранью и оскорбительными словами», — рассказали в ведомстве. Сотрудник полиции, находившийся поблизости, сделал мужчине замечание, однако в ответ также услышал мат.
На следующий день обвиняемый снова встретил главу сельсовета, и в очередной раз позволил себе нецензурные высказывания в адрес чиновника. Уголовное дело возбуждено по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). 51-летнему мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.
Ранее «URA.RU» сообщало, что жительнице Альменевского района Курганской области за оскорбление полицейского и «применении в отношении него насилия, не опасного для жизни или здоровья», назначили наказание в виде лишения свободы на один год и один месяц условно с испытательным сроком один год.