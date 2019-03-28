В Екатеринбурге умер создатель одной из мощнейших самоходок в мире

В Екатеринбурге на 90-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда Юрий Томашов, работавший генеральным конструкторо ЦКБ «Трансмаш». Именно на этом предприятии была создана самоходная артиллерийская установка МСТА-С, одна из мощнейших в мире. О смерти конструктора сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«Военный совет Центрального военного округа и лично командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин выражают соболезнования в связи с кончиной Томашова Юрия Васильевича, Главного конструктора ОКБ-3 (1978—1991 год), генерального конструктора ЦКБ „Трансмаш“ (1991—2001 год)», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ЦВО.
Томашов начал работать отделе главного конструктора Уралмашзавода в 1949 году. В 1978 году он стал главным конструктором ОКБ-3, а с 1991 года — генеральным конструктором ЦКБ «Трансмаш», которое он возглавлял до 2001 года. Под руководством и при личном участии Томашова были разработаны в том числе шасси машин зенитно-ракетного комплекса 2К11 «Круг», 240-мм миномёт 2С4 изделия «Тюльпан», 152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» и многое другое.