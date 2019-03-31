Квартиру влиятельного вора в законе взяли штурмом в Москве

В Москве 29 марта бойцы спецназа штурмом взяли квартиру 65-летнего криминального авторитета из Грузии Мераба Гогии (Мелия). Силовикам пришлось использовать специальное оборудование, чтобы ворваться в дом через балкон.
«Бойцам СОБРа пришлось воспользоваться не парадным входом, а дверью, ведущую на балкон, спустившись с крыши», — передает издание «ПраймКрайм». Уточняется, что вор в законе согласился подчиниться силовикам и лечь на пол только после применения грубой физической силы.
Поводом для штурма и обыска в квартире криминального авторитета стало решение замминистра МВД Михаила Ваничкина. Он счел нежелательным пребывание Гогии на территории России. Сейчас «законник» помещен в Центр временного содержания иностранных граждан «Сахарово». Там он будет находиться вплоть до своей депортации. Российское гражданство Гогии было аннулировано еще в феврале 2019 года.
В ходе обысков у вора в законе силовики нашли несколько паспортов. Это заграничный паспорт Гогии и документ о гражданстве. Еще одним паспортом оказался документ на имя Сергея Сыроеженкова, но с фотографией криминального авторитета.
Мелия является одним из самых влиятельных представителей криминальной среды в России. Так, он участвовал на встрече воров в законе, на которой задержали лидера российского «воровского движения» Юрия Пичугина (Пичуга). Также Гогия известен конфликтом с бывшим другом и земляком Тариелом Ониани (Таро).