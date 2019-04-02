«Бандиты ни при чем»: директор екатеринбургского «Коммерсанта» рассказал о личности погромщика

Сергей Плахотин заявил, что вовсе не хочет «засадить» дебошира Фото: Анна Майорова © URA.RU

У 46-летнего екатеринбуржца, который учинил погром в редакции газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге, вероятнее всего, случилось помутнение сознания. Об этом «URA.RU» сообщил директор издания Сергей Плахотин.

«Я его не знаю. Он вроде мелькал в редакции, может быть, выполнял какие-то разовые поручения: например, приходил как курьер», — предположил Плахотин. Ответа на вопрос, каким образом посторонний проник в редакцию, пока нет (следов взлома, напомним, не обнаружено). «Если окажется, что у него были ключи, значит, он их украл», — говорит директор.

Как выяснилось, погромщик — человек низкого социального статуса, зарабатывающий, несмотря на солидный возраст, временной работой. Внятного объяснения, что толкнуло его на преступление, пока нет — только предположение. «Думаю, все дело в алкоголе: на почве спиртного и каких-то представлений о жизни у него „снесло крышу“, — говорит Плахотин. — Как я понимаю, это несчастный человек, просто в его сознании что-то наложилось на слово „Коммерсант“».

По словам Плахотина, «бандиты, слава богу, оказались ни при чем» (напомним, отрабатывалась версия, что погром мог быть местью за книгу «Ловцы банд», в которой рассказывалось о криминальных группировках Екатеринбурга и деятельности УБОП). Однако опасность для сотрудников редакции все же была. «У нас по ночам часто работают дизайнеры, в том числе девушки, — говорит руководитель екатеринбургского „Коммерсанта“. — А побуянил он хорошо! И если это была белая горячка, он вполне мог кого-нибудь зарезать».

В редакции издания уже в курсе, что задержанного отпустили под подписку, но повторного визита погромщика никто не боится. «Думаю, правоохранительные органы с ним хорошо поработали, — говорит Плахотин. — К тому же, у него нет принципиальной ненависти к нашему изданию. „Прокурорских амбиций“, чтобы непременно посадить его, у меня нет».

В ночь на 1 апреля неизвестный проник в редакцию газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге и устроил там погром, оставив записку на столе директора со словами «Сдохнешь, сявка». Ущерб от погрома составил 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса РФ (умышленная порча чужого имущества), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Дебошир отпущен домой под подписку о невыезде.