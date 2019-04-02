Солист популярной в нулевых группы озвучил подробности драки с мажором

«Мажор» первым начал драку с подопечным Ильи Подстрелова Фото: Илья Подстрелов, Instagram

Солист популярной в начале 2000-х группы «Фактор-2» Илья Подстрелов рассказал о драке с «мажором» Джейхуном Пирвердиевым. Инцидент произошел в ресторане «ГивиСациви», где проходил концерт исполнителя Jerry, продюсером которого является Подстрелов.

«Когда мы уже выступили, к нам в гримерку вдруг ворвались двое ребят. Один из них вроде ничего не говорил, а второй начал орать и наезжать: „Что вы за г***** поете?“», — рассказал Илья Подстрелов порталу «Шторм». Со слов экс-солиста «Фактор-2», мужчина без всякого предупреждения ударил подопечного Подстрелова в лицо. Илья вступился за своего коллегу и нанес нападающему удар.

Теперь мужчина, напавший на музыкантов, собирается подавать в суд на артистов за побои. Впрочем, Илья Подстрелов уверяет, что у него есть доказательства того, что тот первым развязал драку.

«Фактор 2» — русскоязычная группа, образованная в 1999 году Ильей Подстреловым. Музыка «Фактор-2» совмещала в себе черты нескольких жанров и стилей. В 2012 году музыкальный коллектив распался.