В Югре отправили в колонию бывшего военкома за продажу военного билета

Бывший военный комиссар Советского района (ХМАО) Югры Андрей Баймуканов осужден за взятку на семь с половиной лет. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СКР.
По словам силовиков, летом 2016 года Баймуканов незаконно выдал военный билет мужчине и освободил от призыва его сына. За свои услуги он попросил 180 тысяч рублей.
«Решением Югорского районного суда Баймуканову назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что осужденному назначен штраф 10,8 миллиона рублей. Также он не сможет занимать должности на госслужбе три года.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сургуте осудили начальника местного военкомата Халила Фаттахова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Ему назначили штраф 200 тысяч рублей и лишили права на год занимать должности на муниципальной и государственной службе.