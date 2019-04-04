03 апреля 2019
02 апреля 2019

В Югре отправили в колонию бывшего военкома за продажу военного билета

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 15:27
Размер текста
-
17
+
Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными колонии №6. Иковка. Курганская обл, колония, ик-6
Мужчину приговорили к 7,5 годам колонии строгого режимаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший военный комиссар Советского района (ХМАО) Югры Андрей Баймуканов осужден за взятку на семь с половиной лет. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СКР.

По словам силовиков, летом 2016 года Баймуканов незаконно выдал военный билет мужчине и освободил от призыва его сына. За свои услуги он попросил 180 тысяч рублей.

«Решением Югорского районного суда Баймуканову назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что осужденному назначен штраф 10,8 миллиона рублей. Также он не сможет занимать должности на госслужбе три года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сургуте осудили начальника местного военкомата Халила Фаттахова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Ему назначили штраф 200 тысяч рублей и лишили права на год занимать должности на муниципальной и государственной службе.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...