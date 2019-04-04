В Раде признались в создании фейков о России

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что ранее опубликовала фейк о связи кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с Россией. Политик призналась, что новость о «российском следе» оказалась ложной.
Некоторое время назад Геращенко разместила на своей странице в Facebook пост о том, что авторские права на один из видеороликов Зеленского принадлежат российской фирме. «Зеленский еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России», — написала вице-спикер. Позднее она удалила эту публикацию. «Фейки я удаляю и признаю, если был фейк», — приводит «Федеральное агентство новостей» заявление Геращенко.
Шоумен Владимир Зеленский стал победителем первого тура президентских выборов на Украине, напоминает «Национальная служба новостей». Он получил 30,24 процентов голосов, а идущего вторым нынешнего главу страны Петра Порошенко поддержали 15,95 процентов избирателей. Оба кандидата продолжат борьбу во втором туре.