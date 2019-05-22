Жители Урала вынуждены платить в три раза больше, чтобы доехать до дачи

Дачники жалуются на «растянутое» по времени расписание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки жалуются на неудобное расписание автобусного маршрута № 34 в выходные дни, который позволяет попасть из краевого центра в поселок Новые Ляды. Юридически поселок считается частью города, но при этом люди вынуждены платить за проезд в три раза больше, чтобы попасть к себе на дачу.

«34-й автобус ждать больше часа, поэтому многие садятся на межмуниципальные маршруты. Правда, платить приходится вместо 20 уже 60 рублей», — пояснила «URA.RU» дачница Елизавета. Женщина рассказала агентству, что ситуация ухудшилась 1 мая после того, как в городе начали запускать новую транспортную модель.

В департаменте дорог и транспорта Перми «URA.RU» пояснили, что увеличили частоту рейсов. «Время ожидания в часы пик снизилось по будням и выходным с 51-65 минуты до 39 минут, в межпиковое время с 89-120 до 39-87 минут по будням и до 78 по выходным. Общее количество рейсов увеличилось с 29 до 42 по будням и с 29 до 37 по выходным дням», — сообщили в пресс-службе департамента. Согласно новой модели, изменилось не только расписание, но и конечные пункты. Маршрут сократился на пять остановок.

Представитель компании-перевозчика пояснил агентству, что фактическое сокращение числа рейсов произошло раньше — еще в прошлом году. «По предыдущему муниципальному договору мы ездили по увеличенному расписанию, около 25% у нас было перевыполнение. Но в связи с тем, что тариф не менялся, а затраты росли, перешли на минимальный объем, на расписание, которое было подготовлено гортрансом», — заявил агентству директор ООО «Дизель» Андрей Биневский.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, избранный депутатом от территории Новых Лядов, на звонок корреспондента «URA.RU» не ответил.