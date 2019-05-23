Судьбу самой масштабной стройки Челябинска решат в ближайшее время

Власти решат судьбу спорного объекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Заседание наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» (ХП), на котором обсудят варианты строительства общественно-делового центра на реке Миасс в Челябинске, состоится в самое ближайшее время. Об этом «URA.RU» сообщил директор ХП Виталий Передерий.

«У нас пройдет совещание, где мы определимся с датой проведения совета», — уточнил Передерий. Предстоит решить, что делать с самой масштабной за последние годы стройкой Челябинска. ХП «Конгресс-холл», собственником которого является правительство области, является компанией-заказчиком объекта.

Два небоскреба в форме конусов под условным названием «Крылья» должны были стать основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Изначально стоимость объекта оценивали в 9 млрд рублей, но после проведения экспертизы его цена выросла до 18 млрд рублей. Из плана подготовки к саммитам конгресс-холл исключили, властям дали указание возвести к 2020 году только внешнюю оболочку и обустроить территорию вокруг.

Проект активно поддерживался бывшим главой региона Борисом Дубровским. После смены власти в области врио губернатора Алексей Текслер усомнился в целесообразности проекта, в который вкладываются только средства областного бюджета, а частных инвесторов так и не нашлось.

15 мая закончились работы по нулевому циклу, но к тому времени у властей не было вариантов удешевления проекта. Теперь, по данным «URA.RU», Текслеру озвучили такие варианты, которые обсудят на заседании наблюдательного совета ХП.