Сторонники Тунгусова возглавили рейтинг самых богатых партотделений в Свердловской области

Коммунисты признаны самыми богатыми партийцами в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала финансовый отчет действующих в регионе отделений политических партий по итогам первого квартала 2019 года. Как следует из документа, наибольшим объемом средств в январе—марте обладало отделение КПРФ, руководство которого поддерживает отношения с бывшим заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым (политической оппонент главы региона Евгения Куйвашева).

На начало отчетного периода активы свердловских коммунистов оценивались в 21 миллион 976 тысяч рублей, в конце периода они составили 21 миллион 788 тысяч рублей. Отделение, в частности, получило 1 миллион 916 тысяч рублей от федерального офиса КПРФ, 316 тысяч рублей собрано в качестве партвзносов. Основные расходы свердловских коммунистов в размере 1 миллиона 522 тысяч рублей пришлись на содержание регионального отделения.

Свердловское отделение «Единой России» оказалось на втором месте. На начало года у него было 7 миллионов 264 тысячи рублей, на конец первого квартала — 17 миллионов 157 тысяч. Главной статьей доходов единороссов стали пожертвования — 17 миллионов 850 тысяч рублей. Взносы собраны в размере 575 тысяч рублей. Наиболее затратной статьей стало содержание партотделения — 13 миллионов 636тысяч рублей.

Почти в 4 000 раз выросло благосостояние регионального отделения «Справедливой России». На начало года на его счетах числилось лишь 867 рублей, на конец первого квартала 3 миллиона 311 тысяч рублей. По мнению известного партийца, это может быть связано с отставкой с поста лидера отделения депутата Заксобрания Геннадия Ушакова, проходящего процедуру личного банкротства.

Сумма активов регионального отделения ЛДПР практически не изменилась. На 1 января она составила 38 410 рублей, на 1 апреля — 34 630 рублей.

Согласно отчетам свердловских отделений «СР» и ЛДПР, в январе—марте они не собирали членских и вступительных взносов.