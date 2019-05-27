Екатеринбург примет крупное мероприятие, учрежденное Генассамблеей ООН

Всемирный день городов впервые пройдет в России в Екатеринбурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбург станет площадкой проведения Всемирного дня городов-2019. Такое решение приняли участники первой Ассамблеи программы Организации Объединенных Наций (ООН) по населенным пунктам.

На заседаниях, которые в эти дни проходят в Кении, столицу Урала представляют мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов. «Крупнейшее мировое урбанистическое мероприятие позволит Екатеринбургу привлечь перспективные проекты, направленные на развитие города, обрести новых партнеров», — цитирует пресс-служба городской администрации Высокинского. Он отметил, что в России это мероприятие состоится впервые.

Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день городов в 2013 году. В рамках этого события муниципальные власти городов-участников обмениваются опытом и организуют посвященные урбанистике мероприятия. Итоговая встреча Дня городов посвящена конкретной теме, например, в Шанхае она звучала как «Передовые городские трансформации», а в Ливерпуле — «Строительство устойчивых и жизнестойких городов». Тема, которую предложит Екатеринбург, будет связана с инновационным развитием.

Екатеринбург также претендует на проведение Универсиады-2023. Окончательное решение о месте проведения состязаний будет принято в июле на заседании исполкома FISU (Международной Федерации студенческого спорта). Ранее президент FISU Олег Матыцин отметил, что столица Урала «имеет очень хорошие возможности». Ранее «URA.RU» сообщало о том, что, по неофициальным данным, мэрия Екатеринбурга начала подготовку к борьбе за проведение международной выставки «ЭКСПО-2030».