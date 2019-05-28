Протесты из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге повлияли на бизнесменов, власть и РПЦ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Главные новости к этому часу.

Губернатор Югры Наталья Комарова готовит публичные отставки во время своей прямой линии. Глава региона просмотрела отправленные ей вопросы югорчан, и некоторые из них стали поводом для будущих увольнений.

Протесты из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге повлияли на бизнесменов, власть и РПЦ. Главные инвесторы, Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, возмущены происходящим, областные власти сделали выводы, а депутаты Екатеринбурга вовсе готовят отставку мэра Александра Высокинского.

Участников митингов в сквере в Екатеринбурге ждут уголовные дела. Силовики собираются привлечь к ответственности провокаторов и «заезжих гастролеров» с обеих сторон конфликта. Тем временем росгвардейцев похвалили за охрану забора от протестующих — особо отметили отсутствие агрессии и кровопролития.

Почти каждой второй семье в России хватает денег только на еду и одежду. Такими данными поделился Росстат. Наибольшие трудности испытывают молодые семьи и пенсионеры.

В Свердловской области снизили тарифы на вывоз мусора. Ежемесячные платежи свердловчан, считавшиеся одними из самых высоких в стране, сократились на треть. Но региональный оператор «Спецавтобаза» не согласен с ФАС и собирается вернуть прежние тарифы через суд.

Российский экономист, главный научный сотрудник РАН Владимир Попов, заявил, что, чем больше миллиардеров в небогатых странах, тем счастливее народ. Исследователь считает, что людям становится лучше, когда они наблюдают за успешными бизнесменами, которые «сделали себя сами».