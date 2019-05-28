«Спецавтобаза» не согласна мирно уменьшать аппетит к тарифам на вывоз мусора в Екатеринбурге

ЕМУП «Спецавтобаза» будет через суд добиваться возвращения прежних, высоких тарифов на вывоз мусора в Свердловской области. В данный момент региональный оператор уже судится в московском арбитраже с Федеральной антимонопольной службой России, которая выдала предписание о снижении ставки, сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия.
«Предписание является обязательным для Региональной энергетической комиссии Свердловской области, но его исполнение прямо затрагивает права и интересы регионального оператора. Исковое заявление было ранее принято к производству, судебное заседание назначено на 18 июня. На сегодняшний день РЭК в качестве третьего лица привлечена к участию в деле», — заявили «URA.RU» в пресс-службе «Спецавтобазы».
В Свердловской области были одни из самых высоких тарифов на обращение с ТКО. Но энергетическая комиссия своим постановлением урезала примерно на 15% ставку в Северной зоне и на 30% в Восточной зоне, за которую отвечает «Спецавтобаза». В Восточную зону входит Екатеринбург, для жителей уральской столицы цены на вывоз мусора таким образом снизились со 148,62 рубля до 101,04 рубля (многоквартирные дома) и со 182, 11 рубля до 123,8 рубля (частные дома).
Поводом для снижения тарифов стало предписание свердловского УФАС. Как сообщали источники «URA.RU», вмешательство антимонопольной службы могло быть причиной отставки теперь уже бывшего гендиректора «Спецавтобазы» Григория Вихарева.