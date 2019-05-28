Регоператорам придется привыкать к новым расценкам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора в регионе. Теперь ставка для Восточной зоны (включает в себя Екатеринбург) на 2019 год составляет 474,37 рубля за кубометр мусора (раньше — 686,05 рубля), для Северной зоны (включает в себя Нижний Тагил) — 695, 23 рубля (раньше 835,97 рубля).

Нормативы накопления мусора остались на прежнем уровне, но это все равно позволило существенно снизить стоимость вывоза отходов. Например, в Екатеринбурге услуги подешевеют на треть. Если раньше жители многоквартирных домов платили 148,62 рубля в месяц, то теперь будут отдавать 101,04 рубля. Для жителей частных домов цена снизилась со 182, 11 рубля до 123,8 рубля.

Постановление РЭК вступает в силу с 1 июня 2019 года. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов видит в снижении тарифов новые проблемы для мусорных региональных операторов (за восток отвечает ЕМУП «Спецавтобаза», за север — «Рифей»).

«Региональная энергетическая комиссия выполнила предписание ФАС. Понятно, что у регоператоров появятся проблемы с выполнением части функций — снизится инвестиционная составляющая. Проводим сейчас совещания с предприятиями, чтобы выявить их больные места», — сказал «URA.RU» Смирнов.

21 мая гендиректор «Спецвавтобазы» Григорий Вихарев ушел в отставку. Источник агентства говорил «URA.RU» о наличии экономической причины для такого кадрового решения. В конце апреля свердловское УФАС провело совещание, на котором региональные операторы получили предписание снизить тариф.