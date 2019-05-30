РЖД выступили с заявлением после скандала с подорожанием билетов в плацкарт

В РЖД уверяют, что с конца прошлого года тарифы не менялись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информация о повышении стоимости билетов в плацкартные вагоны не соответствует действительности. Об этом заявили в компании РЖД, комментируя публикации в СМИ.

В РЖД подчеркнули, что проездные тарифы были установлены ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись, передает ТАСС. «Федеральная пассажирская компания» может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций, в связи с чем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано «некоторыми экспертами», является некорректным», — говорится в заявлении предприятия.

Ранее в интернете появилась информация о том, что билеты в плацкартные вагоны летом будут стоить дороже на 65-100%. В связи с этим общественники направили жалобу в Федеральную антимонопольную службу. В ней говорилось, что наиболее ощутимый рост цен пришелся на маршруты Москва-Адлер (подорожание на 97% до 4143 рублей), Москва-Калининград (100%, 4021 рубль) и Новосибирск-Томск (93%, 1507 рублей).