РЖД выступили с заявлением после скандала с подорожанием билетов в плацкарт

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 13:51
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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, путешествие, поездка, железная дорога, отпуск, окно, пассажиры, плацкарт, пассажирский поезд
В РЖД уверяют, что с конца прошлого года тарифы не менялисьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информация о повышении стоимости билетов в плацкартные вагоны не соответствует действительности. Об этом заявили в компании РЖД, комментируя публикации в СМИ.

В РЖД подчеркнули, что проездные тарифы были установлены ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись, передает ТАСС. «Федеральная пассажирская компания» может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций, в связи с чем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано «некоторыми экспертами», является некорректным», — говорится в заявлении предприятия.

Ранее в интернете появилась информация о том, что билеты в плацкартные вагоны летом будут стоить дороже на 65-100%. В связи с этим общественники направили жалобу в Федеральную антимонопольную службу. В ней говорилось, что наиболее ощутимый рост цен пришелся на маршруты Москва-Адлер (подорожание на 97% до 4143 рублей), Москва-Калининград (100%, 4021 рубль) и Новосибирск-Томск (93%, 1507 рублей).

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