Госслужащих тестировали на знание основ «цифровой гигиены»
Около 7% молодых госслужащих из Федеральной службы охраны, МЧС, Министерства финансов, Федерального казначейства, Налоговой службы и других ведомств не сдали тест на знание правил кибербезопасности.
Тестовое задание содержало 30 вопросов о программном обеспечении, правилах защиты персональных данных и мошенничества в интернете. В такой проверке приняли участие больше тысячи госслужащих. Большинство из них — 84% — с тестом справились.
«Вместе с тем, 7% продемонстрировали явные пробелы в знаниях „цифровой гигиены“ и получили „неуд“. Остальные 9% служащих выполнили работу на удовлетворительную отметку», — приводит РИА «Новости» выдержку из результатов исследования.