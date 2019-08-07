06 августа 2019

Тест по кибербезопасности провалили 7% госслужащих. Среди них — сотрудники Минфина, налоговой службы и казначейства

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод
Госслужащих тестировали на знание основ «цифровой гигиены»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Около 7% молодых госслужащих из Федеральной службы охраны, МЧС, Министерства финансов, Федерального казначейства, Налоговой службы и других ведомств не сдали тест на знание правил кибербезопасности.

Тестовое задание содержало 30 вопросов о программном обеспечении, правилах защиты персональных данных и мошенничества в интернете. В такой проверке приняли участие больше тысячи госслужащих. Большинство из них — 84% — с тестом справились.

«Вместе с тем, 7% продемонстрировали явные пробелы в знаниях „цифровой гигиены“ и получили „неуд“. Остальные 9% служащих выполнили работу на удовлетворительную отметку», — приводит РИА «Новости» выдержку из результатов исследования.

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