ГИБДД развернула кампанию против превышения скорости на 19 км в час

Превышение скорости является причиной большинство автомобильных аварий
В ГИБДД России запустили проект, в ходе которого водителям расскажут, что не стоит превышать скорость в пределах нештрафуемого порога. Об этом сообщили на пресс-конференции проекта «Однозначно», передает «Российская газета».
«Из-за того, что штрафные санкции наступают только после превышения скорости на 20 км в час, многие водители к разрешенному на участке лимиту автоматически набрасывают 19 км», — рассказал замглавы ГИБДД Олег Понарьин. Социальная кампания пройдет в 15 субъектах России.
В 2018 году из превышения скорости произошло более 10 тысяч аварий. В них пострадали почти 14 тысяч человек. Нарушение скоростного режима является одной из главных причин ДТП на российских дорогах, уточняет «