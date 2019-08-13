Бойню на Урале устроил близкий родственник расстрелянной семьи

Супруги погибли на месте Фото: depositphotos.com

Стали известны подробности расстрела семьи Сабуровых в селе Тимофеево (Свердловская область). В убийстве обвинили родного брата главы убитой семьи.

«В поле зрения оперуполномоченных попал родной брат убитого мужчины, который ранее имел условную судимость за незаконное хранение огнестрельного оружия. Полицейские нашли машину убитого с ДНК задержанного, а также предполагаемое орудие преступления — самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По словам Горелых задержанный к убийству готовился заранее. В нескольких километрах от Тимофеево он поставил палатку, которая уже найдена, где выжидал подходящий момент для нападения. Причина нападения на Сабуровых пока не называется.

«Установлен и задержан 35-летний младший брат убитого мужчины. Фигурант дела был допрошен с помощью полиграфа сотрудниками отдела криминалистики областного СК России. Предъявлено обвинение по статье „убийство двух лиц“, „покушение на убийство“ и „неправомерное завладение транспортным средством“», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. Задержанный признал свою вину.

Семья Сабуровых была расстреляна 1 августа в собственном доме. Супруги погибли на месте, их 31-летняя дочь с огнестрельным ранением головы попала в реанимацию. По словам соседей, Сабуровы переехали в деревню из Тюменской области недавно и почти ни с кем не общались.