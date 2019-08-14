Старые авто угрожают экологии и безопасности граждан, считают в Госдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главные новости среды, 14 августа:

Россия потеряла почти триллион рублей из-за западных санкций. Экономисты утверждают, что эффект от финансовых ограничений был относительно скромным, но все же существенным. Ухудшение отношений РФ с США и Евросоюзом повлияли на экономику страны, но не были единственной движущей силой кризиса.

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижения ставок по ипотеке. Об этом он сказал на встрече с главой банка ВТБ Андреем Костиным. Банкир, в свою очередь, заявил, что «ипотека чувствует себя хорошо» и никаких «мыльных пузырей» в этой сфере он не видит.

В Госдуме предложили запретить ездить на старых машинах. Так инициаторы хотят решить проблему экологии. Но у этой идеи в правительстве нашлись и противники. Они предложили другой подход к этой ситуации. «URA.RU» пообщалось на эту тему с автоэкспертом. Он раскритиковал инициативу и заявил, что депутаты совсем перестали понимать народ.

Четырехдневная рабочая неделя отрицательно скажется на здоровье россиян, уверены врачи. 95% граждан будут бездельничать, а значит вырастет количество людей с ожирением и неврозом. Идея перехода России на короткую рабочую неделю обсуждается последние несколько месяцев. В Кремле рассказали, что думают по этому поводу.

Виновника смертельной аварии в центре Екатеринбурга Владимира Васильева отправили за решетку. Но он может отделаться лишь условным сроком. Одна из причин — экспертиза не нашла в крови Васильева никаких запрещенных веществ. Это могло произойти потому, что тесты не «видят»ряда современных наркотиков. Сам водитель заявил в суде журналистам, что у него проблемы «с головой».

За российскими учеными ужесточили контроль. Теперь на встречи с иностранными коллегами им надо ходить минимум по двое, а в нерабочее время видеться с иностранцами вообще нельзя. И тем, и другим ради встречи нужно сдавать копии паспортов, а после общения писать отчет. В Кремле считают, что новые правила для ученых — это «перебор».