В Кремле раскритиковали приказ Минобрнауки РФ об ужесточении контроля за контактами ученых

Приказ Минобрнауки РФ в Кремле назвали «перебором» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кремль ознакомится с приказом Минобрнауки, ужесточающий контроль за контактами российских ученых с зарубежными коллегами. Примерное содержание документа, озвученное сегодня журналистами пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, удивило чиновника.

В документе, который со слов журналистов «выглядит как инструкция для разведчика», обговаривается, что на встречи с иностранными учеными их российским коллегам нельзя ходить по одному, о встречах необходимо уведомлять руководство, встречи с иностранцами в нерабочее время запрещены, а после встречи необходимо подать отчет с отражением основной темы беседы и паспортных данных всех ее участников с приложением сканов паспортов иностранцев.

«Не знаю, не видел этого текста. Если это выглядит так, как вы процитировали, то это выглядит как перебор. Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, поскольку зарубежные спецслужбы не дремлют и научно промышленный шпионаж никто не отменял, 24/7 он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых. Но это не значит что мы должны заковывать себя в правила, которые ни к чему хорошему не приведут», — объяснил Песков.