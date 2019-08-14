В Госдуме предложили запретить россиянам ездить на старых машинах

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить в стране эксплуатацию старых автомобилей. Инициатива уже направлена в Минтранс и Минпромторг.
В документе зампред комитета Альфия Когогина предложила ведомствам проработать вопрос «о законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Какие именно автомобили парламентарий имела в виду, какие санкции должны применяться в отношении нарушителей и какие ограничения по сроку эксплуатации транспорта следует установить, в письме не говорится.
В Минпромторге при этом, как пишет «
По данным ГИБДД, как отмечает издание, в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств. Почти треть из них старше 15 лет, пятая часть — старше 10 лет. Ограничений по срокам эксплуатации авто в стране нет. Единственное вступит в силу в 2020 году и будет касаться максимального возраста автобусов для перевозок детей.