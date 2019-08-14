13 августа 2019

В Госдуме предложили запретить россиянам ездить на старых машинах

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В Госдуме выступили за запрет на эксплуатацию старых машинФото: Эрик Гринкер © URA.RU

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить в стране эксплуатацию старых автомобилей. Инициатива уже направлена в Минтранс и Минпромторг.

В документе зампред комитета Альфия Когогина предложила ведомствам проработать вопрос «о законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Какие именно автомобили парламентарий имела в виду, какие санкции должны применяться в отношении нарушителей и какие ограничения по сроку эксплуатации транспорта следует установить, в письме не говорится.

В Минпромторге при этом, как пишет «Коммерсант», инициативу депутата уже прокомментировали, выступив не за запрет, а за увеличение продаж новых авто. «Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет <…> стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — сообщили в ведомстве. В качестве примера в министерстве привели программы льготного автокредитования.

По данным ГИБДД, как отмечает издание, в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств. Почти треть из них старше 15 лет, пятая часть — старше 10 лет. Ограничений по срокам эксплуатации авто в стране нет. Единственное вступит в силу в 2020 году и будет касаться максимального возраста автобусов для перевозок детей.

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