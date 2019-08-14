Виновник смертельной аварии в центре Екатеринбурга может отделаться условным сроком

Эксперты: дело будет непростым Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Уличный художник Владимир Васильев, спровоцировавший смертельную аварию в центре Екатеринбурга, может отделаться мягким наказанием, считают эксперты. Благодаря экспертизе, не обнаружившей в его организме наркотиков, вместе срока от 8 до 15 лет (по статье 264 УК РФ) ему грозит лишь до семи лет лишения свободы. А как лицо, впервые привлекаемое к уголовной ответственности, он может получить условный срок.

«Все будет зависеть от его адвокатов, позиции следствия и потерпевших, — пояснил „URA.RU“ президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук (блогер Медвед). — Потерпевшие, я понимаю, простые люди, рычагов, чтобы воздействовать на следствие, у них нет (в отличие от Васильева, про которого ходят слухи о его родственных связях с высокопоставленным силовиком — прим. ред.) Через полгода резонанс стихнет, и все. Или предложат потерпевшим деньги. Или случится амнистия».

Однако, по словам Медведа, у потерпевших все же есть шанс наказать виновника. «В уголовном процессе экспертиза — лишь одно из доказательств. Три года назад мы бились в суде против мужчины, который отказался от медосвидетельствования, хотя на записях был видно, что он в момент ДТП был „в хлам“, — рассказал Медвед. — С помощью видео и свидетельских показаний (очевидцев, гаишников, журналистов) мы сумели доказать, что он был пьян».

Резонансное ДТП случилось 4 августа на улице Малышева в Екатеринбурге: водитель KIA Rio пролетел два светофора на красный и врезался в стоящие на перекрестке машины. Основной удар пришелся на такси Uber: погибли водитель и пассажир, еще троих госпитализировали. 13 августа после допроса Васильев был задержан, сегодня суд отправил его под арест.