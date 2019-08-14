13 августа 2019

Из-за санкций Запада Россия потеряла почти триллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Потери России от санкций ЕС и США составили 800 млрд рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные санкции лишили российскую экономику примерно 800 млрд рублей, которые федеральные бюджет и госкомпании могли получить в случае, если бы отношения РФ с США и Евросоюзом не ухудшились. Об этом заявили эксперты Центра экономических исследований — Института экономики (CERGE-EI) Чехии.

«Западные финансовые санкции определенно повлияли на экономику России, но не были единственной движущей силой кризиса. Эффект от финансовых санкций был относительно скромным, но все же существенным для большинства экономических показателей», — пишет РБК со ссылкой на статью экономистов Анны Пестовой и Михаила Мамонова.

В деньгах потери экономики России от санкций можно оценить более чем в 800 млрд рублей в ценах 2011 года, уточняют экономисты. Кроме того, по мнению исследователей, из-за санкций российский ВВП не вырос на дополнительные 6% с 2014 года.

Санкции стран Евросоюза в отношении России предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя — список занимает более 100 страниц. Санкции также предполагают запрет странам ЕС на политическое признание Крыма российским. Санкции в рамках политики непризнания вхождения Крыма в состав РФ — это один из трех действующих и постоянно возобновляемых санкционных пакетов ЕС против России. Остальные два санкционных пакета — это черный список юридических и физических лиц, которым запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе стран сообщества, и секторальные экономические санкции против госбанков, предприятий нефтепромышленности и оборонного комплекса.

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