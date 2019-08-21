Участвовавшему в убийстве Круга киллеру нашли алиби

Один из подозреваемых в убийстве Михаила Круга в момент преступления мог быть в другом месте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из подозреваемых в убийстве шансонье Михаила Круга, участник банды «Волков» Александр Агеев имеет алиби. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» сообщила близкая знакомая Агеева, жительница Твери Галина Жевнова.

«Тем летом Агеев жил у меня на даче, и в День города [когда был убит Круг] он был там», — заявила в эфире Жевнова. По ее словам, озвученные факты подтверждают, что Агеев непричастен к убийству музыканта.

Эти же факты Жевнова озвучила следователям. Кроме нее алиби Агеева озвучили его сожительница Ольга и сын Жевновой.

Жительница Твери познакомилась с Агеевым в одном из ночных клубов, куда пришла с сыном. По ее словам, киллер оказывал ей помощь по даче, а потом стал там жить. Позже Агеев устроился к Жевновой работать менеджером по развитию, а затем стал работать охранником в ОПГ «Тверские волки».