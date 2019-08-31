В Москве Boeing 737 совершил посадку с неисправным двигателем

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Boeing 737 MAX, боинг, boeing 737 max
Самолет выполнял рейс из СочиФото: flickr.com/Nathan Walkowiak

В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с неисправным двигателем. Boeing 737 летел из Сочи.

«Датчик неисправности правого двигателя сработал во время полета», — сообщает ТАСС. Самолет выполнял рейс из Сочи в Москву. Сведений о пострадавших пассажирах пока не поступало.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», столкнувшийся с птицами. По предварительной информации, у воздушного судна было повреждено шасси.

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