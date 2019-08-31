В Москве Boeing 737 совершил посадку с неисправным двигателем

Самолет выполнял рейс из Сочи
В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с неисправным двигателем. Boeing 737 летел из Сочи.
«Датчик неисправности правого двигателя сработал во время полета», — сообщает ТАСС. Самолет выполнял рейс из Сочи в Москву. Сведений о пострадавших пассажирах пока не поступало.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», столкнувшийся с птицами. По предварительной информации, у воздушного судна было повреждено шасси.