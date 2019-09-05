Российским врачам и учителям поднимут зарплату

Владимир Путин отметил, что необходимо адаптировать госпрограмму «Земский доктор» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил поднять зарплаты учителям и врачам, которые приезжают работать на Дальний Восток. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

Российский лидер подчеркнул, что нужно учитывать специфику региона. «Из 1834 населенных пунктов Дальнего Востока 1614 — это те, где проживают пять и менее тысяч человек. А расстояния между городами и поселками порой достигают сотен километров», — приводит его слова News.ru . Также Путин сказал, что необходимо адаптировать госпрограммы «Земский доктор» и «Сельский учитель», предназначенные для работников здравоохранения и образования, переехавших в сельскую местность.

Ранее президент поддержал запуск специальной ипотечной программы со ставкой 2% годовых для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе. Глава государства предложил сделать ее сроком на пять лет и запустить в текущем году.