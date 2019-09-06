Мутко раскритиковал Орешкина за равнодушие к проблемам жертв паводка

Министерство экономического развития РФ, которое возглавляет Максим Орешкин, крайне неэффективно работает в сфере ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Такое мнение высказал вице-премьер российского правительства Виталий Мутко.
«Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил Максиму Орешкину, об этом сказал. Он сказал, что должен остаться на ВЭФе, так как глава государства приезжает. Он сел и уехал. Понимаете?» — цитирует РИА «Новости» высокопоставленного чиновника федерального кабмина.
Мутко также акцентировал внимание на том, что ни один предприниматель, чей бизнес пострадал от последствий паводка, до сих по не получил никакой компенсации от государства. Вице-премьер уверен. что порядок с этим нужно наводить в самое ближайшее время.
Ранее Мутко жестко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. На омбудсмена жаловались местные бизнесмены. По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей. Он отметил, что местные предприниматели не могу получить выделенные на восстановление разрушенных во время паводка объектов. Мутко настойчиво попросил иркутского бизнес-омбудсмена разобраться в ситуации и помочь людям.
Также «URA.RU» сообщало, что президент России Владимир Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром пострадавшего от паводка города Тулуна.