В Челябинской области назвали первые результаты явки избирателей

Люди идут голосовать уже с шести утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Явка на выборах в Челябинской области по данным на 10:00 воскресенья превысила 5% процентов. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

«На 10:00 часов в Челябинской области проголосовало 5,67% избирателей на 2296 участках», — заявили «URA.RU» в комиссии. На выборах губернатора и депутатов в 2014 году к десяти утра явка составила 4,56%.

8 сентября в регионе завершится 68 избирательных кампаний и определится судьба 496 мандатов. Южноуральцам предстоит избрать 455 и доизбрать 37 депутатов, трех глав сельских поселений и губернатора региона. Избирательные участки будут работать до 20:00. Предварительные итоги голосования ожидаются к двум часам ночи понедельника, губернаторской кампании — к девяти утра.