Явка челябинцев на выборы обрадовала облизбирком

За голосованием в Челябинской области следят три тысячи общественных наблюдателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Явка избирателей в Челябинской области на 14:00 составила почти 27 процентов, сообщили в областной избирательной комиссии. Это больше, чем показатели предыдущих выборов на то же время.

«Явка на два часа дня по региону составила 26,87%», — заявили в комиссии. В сентябре 2014 года на выборах главы региона и депутатов муниципальных органов власти проголосовали 26,17% избирателей.

В Челябинской области проходит 68 избирательных кампаний, в ходе которых будут распределены почти полтысячи мандатов. В регионе выбирают 455 депутатов (идут также довыборы по 37 округам) и трех глав поселений. Главная интрига — кто станет губернатором.

По состоянию на 13:00 мобильные группы Общественной палаты Челябинской области (ОПЧО) совершили более сотни выездов на сигналы о возможных нарушениях. «Пока не подтвердилась ни одна жалоба», — сообщили «URA.RU» в палате.