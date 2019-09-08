Явка челябинцев на выборы обрадовала облизбирком

Явка избирателей в Челябинской области на 14:00 составила почти 27 процентов, сообщили в областной избирательной комиссии. Это больше, чем показатели предыдущих выборов на то же время.
«Явка на два часа дня по региону составила 26,87%», — заявили в комиссии. В сентябре 2014 года на выборах главы региона и депутатов муниципальных органов власти проголосовали 26,17% избирателей.
В Челябинской области проходит 68 избирательных кампаний, в ходе которых будут распределены почти полтысячи мандатов. В регионе выбирают 455 депутатов (идут также довыборы по 37 округам) и трех глав поселений. Главная интрига — кто станет губернатором.
По состоянию на 13:00 мобильные группы Общественной палаты Челябинской области (ОПЧО) совершили более сотни выездов на сигналы о возможных нарушениях. «Пока не подтвердилась ни одна жалоба», — сообщили «URA.RU» в палате.