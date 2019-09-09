Единороссы делят власть в Челябинске, несмотря на неудачи на выборах

«Единая России» формирует власть в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» приступила к формированию челябинской гордумы нового созыва. В ближайшую среду пройдут заседания политсоветов местных отделений, где будут обсуждаться кандидатуры депутатов городского уровня и председателей районных собраний, сообщил «URA.RU» источник в партии.

«На 13 сентября назначены районные конференции. На них партия окончательно определит спикеров райсоветов. Также будут избраны делегаты на региональную конференцию, назначенную на 17 сентября. Там уже будут избраны семерки депутатов гордумы от каждого их районов», — объяснил многоступенчатую схему «ЕР» собеседник.

После того, как райсоветы проголосуют за утвержденных на региональной конференции депутатов гордумы, потребуется еще одна конференция. На этот раз для выбора спикера Думы. Но и это еще не все. Гордума нового созыва должна назначить конкурс по выборам мэра. Ориентировочно в октябре единороссам придется провести третью конференцию, где определить кандидата, которого поддержит партия.

В Единый день голосования 8 сентября прошли выборы депутатов всех семи райсоветов Челябинска. «ЕР» показала на них заметно худший результат, чем в 2014 году. Если пять лет назад другие партии получили всего три мандата из 170-ти, то на этот раз «Единая Россия» потеряла почти четверть округов. В связи с этим руководство «ЕР» ждет большая перезагрузка.