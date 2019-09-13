Уральский театр, показавший детям спектакль с изнасилованием, обвинил в произошедшем родителей

Екатеринбургский ТЮЗ являлся площадкой для участников фестиваля «Реальный театр» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ответственными за просмотр детьми спектакля «Ревизор» со сценами насилия являются родители. Об этом заявил начальник управления по маркетинговым делам екатеринбургского театра юного зрителя (ТЮЗ) Алексей Бодрый. По его словам, предупреждения о возрастных ограничениях спектакля были повсеместно.

«Со всеми взрослыми было оговорено, что постановка на самом деле идет 18+, и сопровождающие сказали, что они разговаривали с детьми и они хотят посмотреть на это», — цитирует Life Алексея Бодрого. При этом он признал, что представленная интерпретация произведения Гоголя действительно имеет сцены насилия и далека от идеала, однако на самом деле ничего страшного в спектакле не было.

Также Алексей Бодрый сообщил, что данная постановка никакого отношения к екатеринбургскому ТЮЗу не имеет, так как театр являлся лишь площадкой в рамках фестиваля. «Взрослым был сообщен характер постановки, поэтому здесь, мне кажется, что взрослые пытаются передать свою ответственность», — считает Бодрый.

Ранее свердловская прокуратура отреагировала на скандал вокруг спектакля «Ревизор» псковского Театра драмы имени Пушкина. На сцене ТЮЗа показали имитацию изнасилования. Постановка была показана в рамках фестиваля «Реальный театр» в Екатеринбурге.