Депутатам думы Екатеринбурга предложат внести изменения в проект решения о назначении даты общегородского опроса о месте строительства собора Святой Екатерины.
Как сообщил «URA.RU» председатель думской комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев, провести голосование в указанный в документе день, 12 октября, невозможно. «Около 80% участков расположены в средних школах. 12 октября будет суббота, в образовательных учреждениях это — учебный день. Прекращать учебный процесс во всем городе ради опроса нельзя», — уверен глава комиссии.
Вихарев добавил, что подавляющее число членов участковых комиссий — учителя средних школ, которые будут находиться 12 октября на основной работе. «Значит, и проводить голосования мы должны в отведенный под выборы день недели — в воскресение», — написал председатель комиссии в своем аккаунте в сети «Фейсбук».
На очередном заседании комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев предложит перенести дату проведения общегородского опроса с 12 октября на воскресение 13 октября.
Как ранее сообщало «URA.RU», в проект бюллетеня, который будет предложен горожанам в ходе опроса, включено три потенциальные площадки для строительства храма: бывшее здание Приборостроительного завода, пустырь близ перекрестка улиц Фурманова-Белинского и участок за Макаровским мостом (в рамках улиц Энергостроителей, Челюскинцев и Набережной Рабочей Молодежи).