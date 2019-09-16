15 сентября 2019
14 сентября 2019

Опрос о храме Святой Екатерины на грани срыва. Депутат Алексей Вихарев требует изменить дату голосования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественные слушания по внесению изменений в муниципальный устав. Екатеринбург, вихарев алексей
Алексей Вихарев призывает не отменять занятия в школах 12 октябряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутатам думы Екатеринбурга предложат внести изменения в проект решения о назначении даты общегородского опроса о месте строительства собора Святой Екатерины.

Как сообщил «URA.RU» председатель думской комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев, провести голосование в указанный в документе день, 12 октября, невозможно. «Около 80% участков расположены в средних школах. 12 октября будет суббота, в образовательных учреждениях это — учебный день. Прекращать учебный процесс во всем городе ради опроса нельзя», — уверен глава комиссии.

Вихарев добавил, что подавляющее число членов участковых комиссий — учителя средних школ, которые будут находиться 12 октября на основной работе. «Значит, и проводить голосования мы должны в отведенный под выборы день недели — в воскресение», — написал председатель комиссии в своем аккаунте в сети «Фейсбук».

На очередном заседании комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев предложит перенести дату проведения общегородского опроса с 12 октября на воскресение 13 октября.

Как ранее сообщало «URA.RU», в проект бюллетеня, который будет предложен горожанам в ходе опроса, включено три потенциальные площадки для строительства храма: бывшее здание Приборостроительного завода, пустырь близ перекрестка улиц Фурманова-Белинского и участок за Макаровским мостом (в рамках улиц Энергостроителей, Челюскинцев и Набережной Рабочей Молодежи).

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...